Шикунов: «После матча с «Краснодаром» мне звонил Соболев, сказал, что он в ужасе»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о ситуации красно-белых. Он считает, что у главного тренера Гильермо Абаскаля не получается поставить игру команде.

«Мне после матча звонил Соболев. Сказал, что кошмар, без моментов, в ужасе. Руководство должно принять решение, что делать с Абаскалем. Все идет не так — это однозначно. У Абаскаля просто не получается. Начинают говорить, что у него команда впереди хорошо играет. Но как впереди? В футбол не играют только в нападении, защита и атака — это единое целое. Есть еще середина. Абаскаль не может выстроить игру, а учиться на «Спартаке» — это ужасно. Учиться надо на тех, у кого нет возможностей, а в «Спартаке» дикие возможности. Купили футболистов на 40 миллионов евро. Это мое мнение, а дальше пусть руководители решают. То, что Абаскаль не тянет — это однозначно», — приводит «РБ Спорт» слова Шикунова.

2 сентября «Спартак» уступил «Краснодару» со счетом 0:2. Красно-белые занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 10 очков. В 8-м туре «Спартак» встретится с «Сочи».