Шикунов сравнил уровень игры Соболева и Дзюбы

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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов сравнил уровень игры нападающих Александра Соболева и Артема Дзюбы.
«Большой плюс Соболева, который перешел в «Зенит» — российский паспорт. Ведь, например, в матче с «Химками», когда Глушенков получил травму, Семаку пришлось выпускать Горшкова, хотя это совсем не его позиция. Теперь в любой момент тренер сможет менять схему и выбирать либо Глушенкова, либо Соболева.
— Соболев — как Дзюба?
— Формат тот же. Но у Дзюбы выше класс, — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».
«Зенит» объявил о трансфере 27-летнего нападающего 30 августа. Контракт Соболева с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Сумма перехода игрока составила десять миллионов евро по данным портала Transfermarkt.