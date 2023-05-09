Шикунов уверен, что «Ростов» будет в тройке по итогам чемпионата России

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов высказал мнение о том, что команда окажется в тройке по итогам чемпионата.

«Бывают такие вещи в жизни. Они до этого в Оренбурге вытащили матч с 0:2, с «Зенитом» вничью сыграли, против «Спартака» должны были выигрывать. К сожалению, со средними командами у «Ростова» всегда были проблемы. Им легче играть с большими командами: с «Зенитом», «Спартаком», ЦСКА. «Ростов» выпал из гонки? Ничего не выпал, еще четыре матча. «Ростов» может проиграть «Факелу», но может обыграть ЦСКА в Москве. У нас чемпионат уникальный, у нас все бывает. Будем смотреть. Уверен ли, что «Ростов» будет в тройке? Уверен!» — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

После 26-го тура «Ростов» занимает третье место, набрав 50 очков.

14 мая «Ростов» сыграет с «Сочи» в рамках 27-го тура РПЛ. Начало — в 19:00 по мск.