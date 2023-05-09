КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:48

Шикунов уверен, что «Ростов» будет в тройке по итогам чемпионата России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов высказал мнение о том, что команда окажется в тройке по итогам чемпионата.

«Бывают такие вещи в жизни. Они до этого в Оренбурге вытащили матч с 0:2, с «Зенитом» вничью сыграли, против «Спартака» должны были выигрывать. К сожалению, со средними командами у «Ростова» всегда были проблемы. Им легче играть с большими командами: с «Зенитом», «Спартаком», ЦСКА. «Ростов» выпал из гонки? Ничего не выпал, еще четыре матча. «Ростов» может проиграть «Факелу», но может обыграть ЦСКА в Москве. У нас чемпионат уникальный, у нас все бывает. Будем смотреть. Уверен ли, что «Ростов» будет в тройке? Уверен!» — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

После 26-го тура «Ростов» занимает третье место, набрав 50 очков.

14 мая «Ростов» сыграет с «Сочи» в рамках 27-го тура РПЛ. Начало — в 19:00 по мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-shikunov-rostov-tochno-budet-v-trojke/
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Александр Шикунов
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бегуний оскорбили предназначенными для домохозяек призами. Феминистки в гневе
Холанн близок к «Золотому мячу». Позиции Месси пошатнулись
ФСБ отметила рост въезжающих из стран Прибалтики, Финляндии и Польши
«РВ» сообщила о штурме последней цитадели ВСУ в Артемовске
Число погибших в Курганской области выросло до 21 человека
Появилось видео с места падения дерева в парке Саратова
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игрок «Сочи» из Мали не исключил получение гражданства РФ в будущем

Деменко рассказал, почему стало больше спорных эпизодов, связанных с судейством