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Сегодня, 16:00

Шикунов: «В следующем сезоне «Сочи» Бердыева поборются за медали»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Курбан Бердыев.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов уверен: Курбан Бердыев выстроит в «Сочи» серьезную команду.

— Вы дружны с Курбаном Бердыевым. Принимали участие в его переговорах с «Сочи»?

— Да. Мы уже давно хотели вернуть Курбана Бекиича в Россию, в РПЛ. Общались еще с двумя клубами, но не получилось. А вот с «Сочи», слава богу, все сложилось. Бердыев вновь будет работать у нас в стране. Это, вне всякого сомнения, большой специалист. Всегда приятно, когда такие тренеры становятся частью российского футбола.

Чемпионат наш точно станет интереснее. Мы в этом уже убедились в свое время на примере «Рубина» и «Ростова». Два золота с Казанью, серебро с дончанами, Лига чемпионов... У Бердыева всегда интересные команды. При этом он умеет раскрывать и развивать игроков. Посмотрите, сколько лет радует российского болельщика Нобоа! А Азмун, Навас, Семак? Все они прошли через Бердыева. Да всех уже не перечесть!

— Все это так. Но в последний раз Бердыев давал результат в 2016 году, когда с «Ростовом» завоевал серебряные медали.

— Это понятно. Но потом уже не все зависело от Бердыева. В «Ростове» нарушилась ситуация, он уехал в «Рубин». В Казани не все гладко получилось. Бывает. В Казахстане возникли проблемы у президента клуба. Бекиич пришел, а «Кайрат» остался брошен. Ну что поделать... Зато когда в клубе все нормально, все четко выстроено, этот тренер умеет работать и давать результат. Здорово выстраивает игру команды!

— Бердыев — амбициозный специалист, но в этом сезоне «Сочи» уже вряд ли повторит прошлогодний успех — второе место?

— Кто знает... Российский чемпионат непредсказуемый. Все бывает в нашей лиге. Уверен, что за сборы и во второй части сезона Бердыев слепит в «Сочи» серьезную команду. Тем более там есть ребята, с которыми он уже работал, прекрасно знает их возможности. Маргасов, Нобоа, Джанаев.

— Но 11 очков от идущего на втором месте «Спартака» — все-таки многовато.

— Не спорю — много. Мы все понимаем. Но если Бердыев за весну слепит крепкую команду, то в следующем сезоне «Сочи» могут штурмовать медали.

— Думаете?

— Ну смотрите. Когда он принял «Ростов», мы шли на последнем месте. Весной еле-еле выкарабкались, играли стыковые матчи с «Тосно». А в следующем году были уже вторыми и пробились в Лигу чемпионов. Так что все реально. Осталось 13 туров. За это время он выстроит все что можно. Подготовит команду на сборах, за зиму еще кого-то приобретет.

Курбан Бердыев возглавил «Сочи» в конце 2022 года, специалист заключил контракт с клубом на 2,5 года. После 17 туров чемпионата России-2022/23 сочинцы занимают девятое место в турнирной таблице с 25 очками.

Квинси Промес. «Не уничтожайте Промеса! Спасибо ему за то, что он играет в России». Шикунов — о деле Квинси, Бердыеве, Пиняеве и Дзюбе

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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