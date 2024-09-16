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Шикунов: «Запас прочности у «Зенита» — просто космос! Четыре нападающих!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что клуб поступил верно, решив не приобретать нападающего «Краснодара» Кордобу. Об этом он сказал в интервью «СЭ».

— Не считаете, что «Спартаку» просто не хватает скамейки, глубины состава? Где эффективный большой нападающий, который нужен для плана «Б»?

— «Спартак» пытался, искал, хотел подписать нападающего. Но, увы, не успел. Велись переговоры по тому же Кордобе. Не сложилось. Поэтому, конечно, сейчас красно-белым такого большого нападающего и не хватает.

— Понимаете клуб, который решил отказаться от подписания Кордобы из-за его запросов по зарплате? (4-5 миллионов евро в год. — Прим. «СЭ»).

— Его запросы — это уже чересчур... У нас же нет Лиги чемпионов и Лиги Европы. Тогда какой смысл платить такие деньги?

— Чтобы побороться с «Зенитом» за золото.

— Нет, в любом случае в этом сезоне с «Зенитом» тягаться тяжело. У Питера четыре нападающих! Лусиано, Соболев, Кассьерра, Глушенков скоро поправится и тоже может сыграть на этой позиции. Четыре, понимаете? Больше, чем во всей лиге (Смеется.). Запас прочности у команды Семака — просто какой-то космический! Два равных состава. Два!

Джон Кордоба и&nbsp;Наиль Умяров. «Зачем «Спартаку» платить Кордобе такие деньги? У «Зенита» космический запас прочности». Шикунов — о матче в Махачкале

ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов

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