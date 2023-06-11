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Сегодня, 14:32

Шикунов заявил, что «Факел» и «Пари НН» закономерно остались в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал результаты стыковых матчей за право играть в РПЛ.

«То, что в РПЛ остались «Факел» и «Пари НН» — это закономерно. Нижегородцы вчера подпортили себе настроение в первом тайме. Они расслабились после 3:0 в первом матче. «Факел» достойно сыграл дома и на выезде. Евсеев уже мастер по спасению команд через стыки? Да, он опытный боец. Вадим Валентинович — молодец, умеет настроить свою команду. У него есть характер. Юран тоже спас «Химки» в прошлом сезоне, у него есть дух. Сергей Николаевич это все прививает футболистам. Очень рад, что остался «Факел». Воронеж не должен был оставаться без футбола. Жалко, что у них нет нового стадиона», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

10 июня «Факел» выиграл у «Енисея» со счетом 2:0 и остался в РПЛ. «Пари НН» проиграл «Родине» 0:2, но по сумме двух встреч нижегородцы были сильнее.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-shikunov-zakonomerno-chto-fakel-i-pari-nn-ostalis-v-rpl/
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ФК Факел (Воронеж)
Александр Шикунов
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