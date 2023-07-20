Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:18

Шикунов заявил, что на данный момент «Спартаку» нереально бороться за чемпионство

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о том, смогут ли красно-белые в новом сезоне завоевать чемпионский титул и выиграть FONBET Кубок России.

«Все возможно в жизни. Но мы не знаем, кого «Спартак» докупит. На данный момент нереально. У них нет центрального защитника. «Спартак» очень сильно усиливаются флангами, даже перебор, а сзади у них проблемы. Я знаю, что ищут игроков. Серб Эракович, которого они хотели, перешел в «Зенит». Колумбийца из «Тоттенхэма»? Пока идут переговоры. «Спартаку» нужен серьезный центральный защитник для решения больших задач», — приводит «РБ Спорт» слова Шикунова.

Последний раз московский клуб становился чемпионом в 2017 году, а последний дубль сделал в 1998 году.

23 июля «Спартак» сыграет с «Оренбургом» в рамках первого тура РПЛ сезона-2023/24. Начало матча — в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-shikunov-na-danny-j-moment-spartaku-nereal-no-borot-sya-za-chempionstvo/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
6
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Зверева снова обвинили в абьюзе. У Александра неприятности еще с одной бывшей
Если Малком и Вендел покинут Россию, «Зенит» от этого только выиграет
МО: ВС России продолжили наносить удары возмездия в районах Одессы и Ильичёвска
Сообщения о новом взрыве на Крымском мосту спровоцировали гнев среди россиян
Один из самых известных хакеров Кевин Митник скончался в 59 лет
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Спортивный директор «Леона» назвал фейком слухи, что ЦСКА хочет подписать нападающего Давилу
ЦСКА представил новую форму в полоску с отсылками на чемпионский 2003 год
«Чемпионат»: ЦСКА интересуется форвардом сборной Чили Давилой
«Динамо» — «Краснодар»: время начала матча и где смотреть бесплатно трансляцию матча РПЛ
Рианчо: «Бетис» очень похож на «Спартак», а «Зенит» — почти копия «Реал Сосьедада»
Орещук: «Изначально было понятно, что «Фейенорд» не даст больше восьми миллионов евро за Захаряна»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газзаев: «Балтике» будет сложно в РПЛ. Нужно серьезно усиливаться»

Орещук: «Изначально было понятно, что «Фейенорд» не даст больше восьми миллионов евро за Захаряна»