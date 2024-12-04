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Сегодня, 09:44

Шикунов: «Я не разделяю критику Соболева»

Камила Абдурахманова
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов рассказал, как форвард «Зенита» Александр Соболев реагирует на адаптацию в команде.

«Я не разделяю критику Соболева. У него тяжелый период. Он пропустил полтора месяца, не тренировался. Говорит: «Физически я вроде набрал, но еще не готов морально, мне нужна пауза». Ничего страшного, все придет. Угальде тоже 10 туров не забивал — это адаптация в новом клубе, новой стране. Здесь тоже новый клуб, чемпион с серьезным составом. В Кубке он забивал. Теперь надо в чемпионате. Нужен забитый мяч или зимняя пауза, где он спокойно подготовится и вольется в весенний футбол уже другим Соболевым», — рассказал Шикунов «РБ Спорт».

27-летний нападающий перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забив два мяча и отдав одну результативную передачу. Контракт Соболева с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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