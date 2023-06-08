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Сегодня, 14:17

Шикунов заявил, что пока в работе Абаскаля нет ничего хорошего

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов оценил работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Двоякое впечатление от работы Абаскаля. Осенью все было хорошо, а весну он полностью завалил. «Спартак» закончил сезон поражением и начал неудачно весеннюю часть. На турнире в ОАЭ выглядели неплохо, у всех были надежды на то, что «Спартак» достанет «Зенит». Весной случился провал у Абаскаля, все это понимают. Пока нет ничего хорошего в работе испанского специалиста», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

Абаскаль работает в «Спартаке» с июня 2022 года.

«Спартак» занял третье место в РПЛ в сезоне-2023/24. В последнем туре красно-белые уступили «Крыльям Советов» (0:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-shikunov-poka-v-rabote-abaskalya-net-nichego-horoshego/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
Гильермо Абаскаль
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