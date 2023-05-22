Шикунов заявил, что «Ростов» без Комличенко и Осипенко совсем другая команда

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов оценил игру «Ростова» в последних матчах РПЛ.

«Может, «Ростов» уже устал. Они прыгнули выше своей головы. Команда находится не в той форме, которая была раньше. Раньше мячи могли залетать в девятки, а теперь куда-то все пропало. Это можно назвать спадом. Осипенко и Комличенко выбыли, а «Ростов» без этих двух футболистов совсем другая команда. Будет ли «Ростов» в тройке по итогам сезона? «Ахмат» тоже хочет туда попасть, а у «Спартака» остались матчи с «Пари НН» и с «Крыльями Советов». «Ростову» будет тяжело влезть в тройку», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

После 28 туров «Ростов» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.