Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:07

Шикунов заявил, что у Талалаева не должно быть вопросов к Комличенко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал слова Валерия Карпина в адрес главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.

«Высказывания Карпина в адрес Талалаева не слышал, но при чем в этой ситуации Комличенко. Николай выполняет свою работу. Если он умеет зарабатывать пенальти, это шикарно. Есть такие футбольные хитрости. Комличенко выходит на поле для достижения результата. К нему не должно быть никаких вопросов. Конечно, тренер должен тогда в такой ситуации защищать своих футболистов. Игроки работают на тренера, выполняют его установки», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

Матч 23-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Химки» завершился со счетом 0:0.

После игры с «Крыльями Советов» Талалаев упомянул в послематчевом интервью нападающего «Ростова» Николая Комличенко: «Я вскочил радоваться голу Мирзова. Мяч так закручивался, и с моей позиции был гол. Вскочил, подбросил бутылку, она попала на линию и выскочила в поле. Арбитр подошел и спросил, а мы не растим Комличенко, говорим правду в лицо. Сказал, что я бросил. Судья дал красную, я ушел с поля, что делать».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-shikunov-o-slovah-talalaeva-k-komlichenko-ne-dolzhno-by-t-nikakih-voprosov/
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Химки
Александр Шикунов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Динамо» обыграло «Пари Нижний Новгород» в матче РПЛ
Альпинистка провела 500 дней одна в пещере. Она не мылась и воевала с мухами
Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака
Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный директор «Оренбурга»: «Боимся потерять игроков и Личку. Хотим сохранить состав и преумножить его!»

Давидс рассказал, что общался с несколькими российскими клубами