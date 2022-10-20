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Сегодня, 09:30

Шильцов заявил, что хочет проявить себя в РПЛ после забитого мяча в Кубке России

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Константин Шильцов заявил о желании проявить себя в РПЛ после победного мяча в ворота «Краснодара» в матче Кубка России (1:0).

«Отличные эмоции после победы. Очень хотели выиграть, настрой был соответствующий. Хороший, серьезный соперник, играли дома на своем стадионе, поэтому постарались сделать так, чтобы после матча было отличное настроение у болельщиков. Думаю, это вполне получилось. Какие ощущения от первого гола на таком уровне? Само собой, это приятно, но главное, что мы выиграли, взяли три очка и вышли на лидирующую позицию в группе. Личная статистика тоже важна, но для меня всегда на первом месте командный результат. Забил — хорошо, но нужно работать и двигаться дальше; теперь будем готовиться к игре чемпионата, нужно постараться проявить себя и там», — приводит слова Шильцова ТАСС.

«Нижний Новгород» арендовал 20-летнего футболиста у «Спартака» в 2022 году и провел за нижегородский клуб девять матчей и забил один мяч.

В 14-м туре РПЛ «Нижний Новгород» встретится с «Краснодаром» 22 октября. Начало — в 14:00 (МСК).

Источник: https://tass.ru/sport/16104809
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