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Сегодня, 13:13

Шипицин назвал Юрана одним из лучших вариантов для «Пари НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин прокомментировал отставку Спартака Гогниева из «Химок» и приход на пост главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана.

«Отставка Гогниева, понятно, уже напрашивалась. Он не показал какого-то результата в «Химках». Да, может, коллектив был подобран не под него, а он хотел собрать что-то другое. С тем составом, что у него был, Гогниев не справился. А назначение Юрана куда-нибудь ожидалось, здесь ничего нового мы не увидели, каких-то сюрпризов. «Пари НН» надо закрепиться подальше от зоны вылета. Поэтому, конечно, они рассматривали все возможные варианты. А Юран — это один из самых хороших на данный момент вариантов», — приводит слова Шипицина «Евро-Футбол.Ру».

4 апреля в «Пари НН» сообщили об отставке главного тренера Артема Горлова и о назначении на этот пост Юрана.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками после 21 тура.

Гогниев возглавлял подмосковную команду с сентября прошлого года. Под руководством 42-летнего специалиста «Химки» провели 19 матчей, в которых одержали 1 победу, трижды сыграли вничью и уступили в 15 встречах.

Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.

После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005076163_shipicin_otstavka_gognieva_naprashivalas_a_yuran_dlya_pari_nn_odin_iz_luchshih_variantov
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Химки
Евгений Шипицин
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