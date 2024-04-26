Шипицин: «Слишкович в очередной раз показал всем, что нет смысла его менять»

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин подвел итоги матча 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:0).

Игра состоялась 25 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

«Мне кажется, дерби получилось в первую очередь для тренера «Спартака» Слишковича. Он в очередной раз показал всем, что нет смысла его менять и искать кого-то другого. А так что? Одна борьба была. В принципе, по итогам первого тайма никакого интереса не было, ни одного удара в створ», — цитирует Шипицина «Евро-Футбол.Ру».

После 25 туров «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. ЦСКА располагается на 7-й строчке (38).

28 апреля красно-белые проведут домашнюю встречу с «Локомотивом», а армейцы в тот же день сыграют в гостях против «Балтики».