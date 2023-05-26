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Сегодня, 22:45

Шипицин: «Дзюбу зря раньше времени списывали со счетов»

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин поделился мнением о продлении контракта «Локомотива» и нападающего Артема Дзюбы по схеме «1+1».

«Это закономерно, Дзюба заслужил продление контракта. Я слышал, у него еще какие-то варианты были. С ним «Локомотив», конечно, выдал вторую часть чемпионата суперскую вообще. И, я думаю, он еще вполне готов не один сезон помогать, даже можно сказать, тащить команду. Дзюбу зря раньше времени списывали со счетов. Я считаю, «Локомотив» сделал правильный шаг», — цитирует Шипицина «Евро-футбол».

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

После 28 туров «Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 очков

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005137026_shipicin_dzyuba_gotov_taschit_lokomotiv_ne_odin_sezon
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Евгений Шипицин
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