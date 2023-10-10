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Сегодня, 23:11

Шипицин считает, что «Краснодар» способен увеличить свой отрыв в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин прокомментировал победу «Краснодара» над «Ростовом» (3:2) в 11-м туре чемпионата России и лидерство «быков» в турнирной таблице.

«В принципе, «Краснодар» по игре первый тайм полностью провалил, «Ростов» по всем статьям переиграл его до перерыва. Не знаю, что там сказал Ивич в перерыве, но на второй тайм у него вышла совсем другая команда, и «Краснодар» целиком взял всю игру под свой контроль. Первый ответный гол забили быстро. Второй, понятно, «Ростов» забил сам себе, но я думаю, что это тоже неспроста, потому что «Краснодар» дожимал соперника. Ну и, в принципе, как это зачастую бывает, команда, выигрывавшая по ходу матча 2:0, проиграла 2:3. Кордоба воспользовался тем, что умеет, и затащил эту игру. Многое ли значит нынешний отрыв «Краснодара» в шесть очков? Думаю, еще рано судить. Но неплохой задел уже есть. Если «Краснодар» и дальше будет продолжать в том же духе, то способен и увеличить свой отрыв», — приводит слова Шипицина «Евро-Футбол.Ру»

Лидером РПЛ после 11 туров является «Краснодар», который набрал 27 очков. Вторую и третью строчку занимают «Крылья Советов» и «Зенит», набравшие 21 и 20 очков соотвественно.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005379970_shipicin_krasnodar_sposoben_uvelichit_svoy_otryiv_v_rpl
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Евгений Шипицин
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