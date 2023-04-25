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Шипицин считает, что ничья была бы закономерным результатом в матче «Краснодар» — «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» (4:3).

«Обе команды провели очень хороший и результативный матч. Конечно, жалко «Краснодар». Я считаю, что закономерным результатом все-таки была бы ничья. Побольше бы таких суперматчей в нашем чемпионате. Каким интересным становится российский футбол, правильно? И скорости неплохие, очень даже хорошие. «Спартак», как это было у него в других матчах, прибавил в концовке. Конечно, большую роль сыграли замены — выход на поле Зобнина, Промеса, Зиньковского. Думаю, все зрители получили удовольствие от этого матча. По поводу пенальти: на Соболеве, я считаю, одиннадцатиметровый был стопроцентный, а вот на Сперцяне — 50 на 50. Если так посмотреть, то Сперцян тоже держал за футболку Тавареша. Там эпизод спорный», — приводит слова Шипицина «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» занимает третье место в РПЛ с 48 очками после 24 туров, отставая на один балл от идущего вторым «Ростова» и на три очка опережая столичный ЦСКА.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005099846_shipicin_pobolshe_byi_v_rpl_takih_supermatchey_kak_spartak__krasnodar
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Евгений Шипицин
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