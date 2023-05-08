Шипицин: «Мне кажется, уже скоро даже самих игроков «Зенита» особо не будет радовать чемпионство»

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин высказался о том, что «Зенит» завоевал пятый подряд титул чемпиона России.

«Мое мнение: все закономерно. Что ожидалось, то и получилось. Тут ничего такого нового нет. Какой-то борьбы не вышло. «Зенит» просто прошелся по всем, как делает это всегда. У них команда хорошо укомплектована, есть большой бюджет. Они могут позволить себе дорогостоящих футболистов. У меня больше интереса вызывают борьба за второе место, вопрос стыков и команды, которые развивают свою молодежь, добиваются с ней каких-то результатов. А то, что «Зенит» снова чемпион, это и так понятно. Мне кажется, уже скоро даже самих питерцев это радовать особо не будет (смеется)», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Шипицина.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.