Ширко — о лишнем весе Жозе: «Кому-то так можно, а кому-то не очень»

Бывший игрок «Спартака» Александр Ширко в комментарии для «СЭ» оценил физическую форму нападающего красно-белых Виллиана Жозе в сезоне-2024/25.

«Не знаю как такое может быть. Видите, кому-то можно, а кому-то не очень», — сказал Ширко «СЭ».

32-летний бразилец в летнее трансферное окно перешел в «Спартак» из «Бетиса». С того момента он провел 4 матча, не отметившись результативными действиями.

«Спартак» 18 августа на своем поле примет «Факел» в матче 5-го тура РПЛ. Начало — в 17.30 по московскому времени.

(Александр Абустин)