Ширко поздравил Угальде с покером в ворота «Локомотива»

Сегодня, 22:17
Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко поздравил форварда красно-белых Манфреда Угальде с покером в ворота «Локомотива» (5:2) в 16-м туре РПЛ.
Костариканец стал первым спартаковцем, сделавшим покер в в XXI веке. Последний раз четыре гола в одном матче в 1998 году забивал Ширко.
«Манфреда Угальде поздравляю с этим событием. Полгода назад я говорил, что он агрессивный, эмоциональный и очень настроенный футболист. Ему не хватало голов в какой-то период, но тут как бывает: прорвет и всё начинает идти, как нужно. Поздравляю Манфреда с этим достижением — получается, оно продержалось 26 лет. Рано или поздно все рекорды побиваются, это нормально. Символично, что это произошло накануне моего дня рождения», — цитирует Ширко пресс-служба «Спартака»
В текущем сезоне в активе 22-летнего Угальде 13 голов 19 матчах за красно-белых во всех турнирах.
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|15
|31-17
|30
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Химки
|16
|18-30
|13
|13
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)