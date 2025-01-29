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Сегодня, 14:55

Ширко считает, что «Спартаку» нужно усилить нападение и защиту в зимнее трансферное окно

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Бывший игрок «Спартака» Александр Ширко в разговоре с «СЭ» поделился мнением задачах спортивного директора красно-белых Франсиса Кахигао.

«Я так понимаю, если расторгли контракты с 2-3 футболистами, то освобождаются вакантные места. Думаю, что спортивный директор будет работать в этом направлении в первую очередь. В принципе, мы слышали, что есть слухи по вратарской позиции, еще нужны игроки защиты: центральные и крайние защитники. Угальде нужен человек, который дополнял бы и тащил за собой. Я прочитал, что у Кахигао одна из целей — наладить связь с молодежной командой. На мой взгляд, это не то чтобы смешно... Ну, что там налаживать? Езди, смотри талантов, привлекай их к тренировкам и играм, заводи в обойму. Понятно, что такие общие слова, но, думаю, что не в этом глобальная задача», — сказал Ширко «СЭ».

До назначения в «Спартак» Франсис Кахигао работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили, а также в турецком «Галатасарае».

Александр Абустин

Александр Ширко
ФК Спартак (Москва)
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