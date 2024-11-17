Ширко сравнил Дзюбу с ветеранами футбола в вопросе погони за бомбардирским рекордом

Сегодня, 12:55
Бывший нападающий сборной России Александр Ширко поделился мнением о том, достоен ли форвард «Акрона» Артем Дзюба стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
«Если он не был подвержен серьезным травмам и ему доверяют руководство и тренер, позволяют выходить на поле, то многие, даже играющие здесь [в ретро-матчах], могли бы спокойно выйти на 15-20 минут. Дзюба не выполняет огромного объема работы, он просто находится на острие и ждет свои моменты. Играет и слава богу. Достоин ли он стать лучшим бомбардиром? Если сможет это сделать, то достоин. Почему нет? Он же не забрал у кого-то эти голы. А то, что он скандальный... Разные футболисты бывают», — приводит ТАСС слова Ширко.
36-летнему Дзюбе осталось два гола до того, чтобы сравняться с рекордом Александра Кержакова по числу голов за карьеру в клубах и сборной — 231 против 233.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)