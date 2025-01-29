Ширко связывает успех Угальде с летними трансферами «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Александр Ширко в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего красно-белых Манфреда Угальде в текущем сезоне.

«Он и в прошлом сезоне неплохо смотрелся с точки зрения самоотдачи, борьбы, желания, давления на защитников, но не мог забить и были проблемы. Сейчас, надеюсь, что освоился. Еще появились футболисты, с которыми ему комфортно, которые помогают все его лучшие качества проявить на поле. Возможно, все эти нюансы как раз и сошлись. Он забил большое количество мячей, является сейчас лучшим бомбардиром, очень хороший результат. Надеюсь, что не только его индивидуальные действия, но и командная игра поможет ему себя реализовывать и продолжать забивать», — сказал Ширко «СЭ».

22-летний Угальде присоединился к московскому клубу в январе 2024 года, его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 16 голов и отдал 3 результативных паса в 22 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Александр Абустин