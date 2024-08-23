Широков — о жестких словах Андреева про судей: «Молодец, наверное, может себе такое позволить»

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о резонансных словах спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева о судействе в РПЛ.

— Спортивный директор «Оренбурга» очень жестко отчитал судей.

— Молодец, наверное, может себе такое позволить. Получит [наказание], это же его проблемы, а не мои.

— Получит наказание.

— В следующий раз будет думать, что говорить. Наверное. А может, не будет.

17 августа Андреев позволил себе нецензурно высказаться в адрес арбитра Владислава Безбородова, а также проявил агрессию и попытку физического воздействия в отношении судейской бригады матча 5-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург» (3:2). 19 августа стало известно, что действия сотрудника «Оренбурга» будут рассмотрены комитетом по этике РФС.