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Сегодня, 18:30

Широков: «Глушенкова сейчас можно назвать самым ярким российским футболистом»

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Главный тренер «Сатурна» Роман Широков назвал 24-летнего полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова самым ярким российским футболистом.

«У Глушенкова нормальный дебют за «Зенит». Его и брали для этого, наверное, чтобы голы забивал и передачи отдавал. Сможет ли он затмить Малкома? Надо смотреть, потенциал хороший у него. Думаю, его сейчас можно назвать самым ярким российским футболистом», — сказал Широков Legalbet.

В субботу, 13 июля, Глушенков забил два мяча в матче OLIMPBET Cуперкубка России против «Краснодара» (4:2).

В сезоне 2023/24 хавбек провtл 29 матчей в РПЛ, забил шесть мячей и отдал 16 результативных передач, повторив рекорд Дмитрия Лоськова и Халка по данному показателю.

Источник: Legalbet
Роман Широков
ФК Зенит
Максим Глушенков
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