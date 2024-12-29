Широков назвал Соболева главным разочарованием в 2024 году

Экс-футболист сборной России Роман Широков ответил на вопрос «РБ Спорт» о главном разочаровании года.

— Лучший тренер года?

— Семак. Потому что выиграл титулы, которые просто так не достаются. Раз за разом побеждать — это тяжело.

— Разочарование года?

— Может быть, Соболев. Но не сказал бы, что по целому году. В первой половине он играл в «Спартаке» и забивал.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев летом перешел в «Зенит». Он провел за сине-бело-голубых 16 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу.