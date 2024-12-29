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Сегодня, 21:45

Широков назвал трех лучших игроков года в РПЛ

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Гендиректор «Леон Сатурна», экс-капитан сборной России Роман Широков назвал тройку лучших игроков 2024 года в РПЛ.

«Топ-3 игроков года? Стабильно хорошо год провел Кордоба. Сперцян. Третий — Дуглас Сантос», — сказал Широков «РБ Спорт».

В сезоне-2024/25 нападающий «Краснодара» Джон Кордоба провел 18 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 голевых передач во всех турнирах.

Полузащитник «быков» Эдуард Сперцян сыграл в 25 встречах, в которых отметился 6 голами и 3 результативными передачами.

На счету защитника «Зенита» Дугласа Сантоса 23 игры и 4 голевые передачи.

Источник: «РБ Спорт»
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Джон Кордоба
Дуглас Сантос
Роман Широков
Эдуард Сперцян
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