Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:58

Широков — о регрессе РПЛ: «Уехали все легионеры, которые здесь и не нужны были»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался на тему регресса РПЛ.

«Вопрос, касающийся регресса нашей лиги. Наверное, да, но не из-за того, что уехали легионеры. Уехало все говно, которое здесь и не нужно было. На их местах стали играть наши ребята, — кто-то прогрессирует медленно, кто-то чуть быстрее. Есть момент — почему они не столь ярко себя проявляют? На мой взгляд, потому, что в образовании, при формировании личности футболиста в академиях все сводится к тому, чтобы побеждали команды и, по большому счету, ярких личностей больше интегрируют в командные взаимодействия, чтобы они подчиняли своим амбиции командным», — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

Экс-полузащитник добавил, что в чемпионате России достаточно талантливых футболистов, которые имеют хороший потенциал роста. Среди них он отметил Сперцяна, Захаряна, Тюкавина, Глушенкова и Пиняева.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shirokov-o-regresse-rpl-uehali-vse-kotory-e-zdes-i-ne-nuzhny-by-li/
Роман Широков
Футбол
РПЛ
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Экс-россиянка меняет гражданство в третий раз. Фигуристка Ефимова переезжает в США
Суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата
Польская туристка рассказала о «культурном шоке» от засилья русских в Аланье
Минобороны России показало захваченный в ДНР французский танк AMX-10RC
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший гендиректор «Спартака» Газизов подал седьмой иск к московскому клубу