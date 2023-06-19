Широков — о регрессе РПЛ: «Уехали все легионеры, которые здесь и не нужны были»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался на тему регресса РПЛ.

«Вопрос, касающийся регресса нашей лиги. Наверное, да, но не из-за того, что уехали легионеры. Уехало все говно, которое здесь и не нужно было. На их местах стали играть наши ребята, — кто-то прогрессирует медленно, кто-то чуть быстрее. Есть момент — почему они не столь ярко себя проявляют? На мой взгляд, потому, что в образовании, при формировании личности футболиста в академиях все сводится к тому, чтобы побеждали команды и, по большому счету, ярких личностей больше интегрируют в командные взаимодействия, чтобы они подчиняли своим амбиции командным», — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

Экс-полузащитник добавил, что в чемпионате России достаточно талантливых футболистов, которые имеют хороший потенциал роста. Среди них он отметил Сперцяна, Захаряна, Тюкавина, Глушенкова и Пиняева.