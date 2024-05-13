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Сегодня, 17:25

Широков: «Сочи» провалил осень полностью и теперь пожинает плоды»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре «Сочи» во второй части сезона РПЛ.

«Балтика» по всему сезону оставила лучшее впечатление, чем «Сочи». Южане провалили осень полностью и теперь пожинают плоды. Не сказал бы, что мне нравится «Сочи» сейчас. Честно, не заметил, где они были хороши. В каких-то отрезках да, но целостных матчей я не видел», — сказал Широков «СЭ».

«Сочи» после 28 туров набрал 23 очка и остается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Роберта Морено еще не потеряла шансов сохранить прописку в РПЛ на следующий сезон. Отставание от зоны переходных матчей составляет 6 очков. Свою следующую встречу «Сочи» проведет дома против «Краснодара».

Роман Широков
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
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