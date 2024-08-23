Широков: «Зенит» силен менеджментом. Медведев вовремя делает покупки, вовремя убирает»

Сегодня, 12:15
Бывший футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с «СЭ» назвал сильную сторону клуба.
— Очень долго критиковали «Зенит» за покупку бразильцев.
— Сейчас его критикуют за покупку русских. (смеется)
— Сейчас подписали Глушенкова, Латышонка, Волкова.
— Это плохо?
— Наоборот.
— Какая проблема?
— Получается, «Зенит» силен не бразильцами, а тем, что хорошо умеет работать на рынке.
— «Зенит», наверное, силен своим менеджментом. Александр Иванович (Медведев) творит: вовремя делает покупки, вовремя убирает.
После пяти туров сине-бело-голубые с 13 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата России.