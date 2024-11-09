Широков оценил шансы «Краснодара» на чемпионство

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал шансы «Краснодара» на чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

— Считаю, что у «Краснодара» не меньше шансов, чем у «Зенита». Смотрел матч этих команд — он был равный, сложилось так, что выиграл «Краснодар». Просто потому, что команда была более инициативной и ей чуть больше повезло. Команда по праву идет первой, видно, что игроки на поле отдаются полностью во всех матчах. Сложился коллектив, который хочет что-то выиграть. Играют с душой. Есть лидеры — Сперцян, Черников — они задают тон. Плюс есть чернокожие воспитанники, которые прониклись этой идеей, — цитирует Широкова «РБ Спорт».

«Краснодар» (36 очков) лидирует в турнирной таблице РПЛ после 14 матчей. «Локомотив» (34) идет вторым после 15 игр, «Зенит» (33) занимает третью позицию.