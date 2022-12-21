Широков оценил трансфер Сычевого в «Крылья Советов»

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Экс-игрок «Зенита» Роман Широков рассказал, что думает о переходе форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов»
«Не знаю, хороший это вариант или нет. Время покажет. Как это оценить? Вы место в турнирной таблице-то посмотрите, где «Крылья Советов» находятся. Только он и его агент решают, хороший это вариант или нет. Здесь идет совокупность факторов. Они идут на определенные финансовые условия. Может, для кого-то это приоритет. Мне трудно сказать, хороший ли это для него трансфер», — цитирует Широкова Vprognoze.ru.
20 декабря стало известно, что 26-летний футболист подписал контракт с «Крыльями Советов». В сезоне-2022/23 Сычевой провел 15 матчей за «Оренбург» в РПЛ, забил 14 мячей и сделал две голевые передачи.