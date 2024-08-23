Сегодня, 12:00
Бывший футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с «СЭ» высказался о прогрессе нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова.
— Уже лет 10 слышу о Глушенкове. И десять лет восхищаюсь. А вы только сейчас его увидели. (смеется)
— В «Спартаке» он не раскрылся.
— Это, наверное, проблемы [«Спартака»].
— В «Химках» хорошо играл.
— Ну он там три месяца выступал.
— В «Локомотиве» — прекрасно, в «Зените» — самый расцвет.
— По моим стопам идет.
— Для вас не удивительно, что он сейчас на пике?
— Нет. Я еще четыре года назад задавался вопросом, почему Глушенков не играет в «Спартаке». Для меня удивительно, почему он там не выступал. Четыре года назад об этом говорил. «Спартак» мне не верил.
В пяти матчах РПЛ Глушенков забил 7 голов и отличился одной голевой передачей.