Широков: «Пока Пьянич никого не впечатляет в ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков прокомментировал игру хавбека армейцев Миралема Пьянича.

«Пока никого не впечатляет. Но ему нужно время, чтобы прийти в себя. Прекрасно понимаю, зачем его взяли. Чтобы освободить от разыгрывающих функций Облякова и поднять его выше, чтобы была связка с Аббосом, чтобы Ваня играл значительно выше, чем он играл ранее. И Пьянич нужен как человек, который может стабильно доводить мяч между линиями, где открываются армейцы. Плюс чтобы вместе с ним росли молодые. Ждать от него, что он будет таскать мячи на скорости, не приходится. Он мячи не теряет, разыгрывать может, а взять мяч и протащить его в атаку он не умеет», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

34-летний босниец подписал контракт с ЦСКА в сентябре этого года. Он отметился одной голевой передачей в семи матчах за команду во всех турнирах.