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Сегодня, 16:39

Широков: «Трудно сказать, кто из футболистов «Спартака» играл за эмблему»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Роман Широков в разговоре с «СЭ» ответил вопрос о мотивации легионеров в РПЛ.

«Кто из игроков «Спартака» играл за эмблему? Этот вопрос надо задавать спартаковским болельщикам. Мне сказать трудно. Кто из легионеров «Зенита» играл не за деньги? Все легионеры «Зенита» играли за «стрелку». Они выходили и отдавались на поле», — сказал Широков «СЭ».

Ранее агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде Курт Морсинк заявил, что костариканец перешел в российский клуб ради денег. Позже агент в разговоре с «СЭ» опроверг эти слова.

Манфред Угальде
Роман Широков
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
16
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