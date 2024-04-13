Широков — о возможном назначении Янсена в «Спартак»: «В России есть более достойные кандидаты»

Бывший российский футболист Роман Широков поделился мнением о возможном увольнении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Смысл менять Абаскаля сейчас только один — чтобы новый тренер познакомился с тем составом, который есть, оценил возможности и принял решение. В целом «Спартак» ни за что не борется», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

Также он прокомментировал слухи о назначении Паскаля Янсена на место испанского специалиста.

«Паскаль Янсен? Мне эту новость скинул Царь, я спросил, кто это такой. Он ответил, что, наверное, очередной повар или учитель. Думаю, что у нас в России есть более достойные кандидаты», — добавил Широков.

8 апреля появилась информация, что новым главным тренером «Спартака» может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

Абаскаль возглавил московский клуб в июне 2022 года. В этом сезоне красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах.