Широков: «Работайте как «Зенит», тогда у вас будут качественные легионеры»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался об уровне легионеров петербургского клуба.

«Уровень «Зенита» создают легионеры? А у остальных команд нет легионеров? Вот насколько они качественные, вопрос к менеджменту клубов, а не к «Зениту». Работайте как «Зенит». Тогда у вас будут качественные легионеры. Уверен, что по уровню зарплат плюс-минус все одно и то же», — приводит «Чемпионат» слова Широкова.

На данный момент в клубе из Санкт-Петербурга выступают 10 легионеров.

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Петербургская команда, возглавляющая турнирную таблицу чемпионата России, на 13 очков опережает идущий вторым ЦСКА.