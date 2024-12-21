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Сегодня, 18:55

Широков — о шансах «Спартака» на чемпионство: «Главное, чтобы предсезонный турнир не выиграли»

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Экс-футболист сборной России Роман Широков в комментарии «СЭ» поделился мнением о чемпионских амбициях «Спартака».

«Если бы чемпионат продолжался, «Спартак» бы стал чемпионом? Это «если бы»...Все время оно мешает всем командам. Все зависит от того, как весну проведут. Они же много чемпионатов заканчивали неплохо, — а начинали не очень. Самое главное, чтобы никакой предсезонный турнир не выиграли. Если его не выиграют, тогда шансы в чемпионате есть (смеется)», — сказал Широков «СЭ».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

Дмитрий Барулев, Дарик Агаларов

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Роман Широков
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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