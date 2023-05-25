Широков: «Приход Дзюбы — один из символов возрождения «Локомотива»

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о том, что «Локомотив» продлил контракт с нападающим Артемом Дзюбой до 2024 года.

«Приход Дзюбы — один из символов возрождения «Локомотива». Безусловно, Артем — одна из ключевых фигур в команде. Руководство действительно считает, что он и сейчас помог, и в будешь способен помочь клубу. В новом сезоне «Локомотив» может претендовать на призовую тройку. У них хороший состав. По крайне мере, бороться за тройку точно можно», — цитирует Широкова Sport24.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. 34-летний нападающий провел 11 матчей в составе московского клуба, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи.