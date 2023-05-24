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Широков — о решении ФИФА: «Кто не хотел, тот и до этого не расторгал контракт»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал решение ФИФА продлить для иностранных тренеров и игроков возможность приостанавливать в одностороннем порядке контракты с клубами России и Украины до 30 июня 2024 года.

«Мне все равно, кто не хотел, тот и до этого не расторгал контракт. Думаю ли я, что такое решение не повлияет на ситуацию в российском футболе? Я не знаю, кто хотел, то уже уехал. Согласен ли я, что для российских клубов это хорошая новость? Еще раз говорю: кто хотел, по моему мнению, те уже покинули, кто хочет, и так покинет», — цитирует «ВсеПроСпорт» Широкова.

ФИФА продлила разрешение для легионеров приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня до 2024 года, но это правило не будет распространяться на тех игроков и тренеров, которые подписали соглашения после 7 марта 2022 года.

Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2023/05/22/shirokov-pro-popravki-fifa-mne-vse-ravno-kto-hotel-te-uzhe-pokinuli-rpl-kto-hochet-i-tak-pokinet
Роман Широков
ФИФА
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