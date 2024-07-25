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Сегодня, 12:07

Широков рассказал, что думает об уходе Федотова из ЦСКА

Виктория Кравченко
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Бывший капитан сборной России Роман Широков рассказал, что думает об уходе Владимира Федотова с поста главного тренера ЦСКА.

— Почему считаете, что поторопились, убрав Федотова?

— Не видел, что они плохо играли. Игра мне была понятна, и со средним составом они могли добиваться выше ожиданий — единственное, не везло в концовках. Свои очки они недобрали. Забери свои очки, были бы в тройке. Считаю, что тренерский штаб Федотова отлично работал, — цитирует Широкова «РБ Спорт».

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 по июнь 2024 года. С ним армейцы стали обладателями FONBET Кубка России и серебряными призерами РПЛ сезона-2022/23.

На данный момент команду возглавляет Марко Николич.

Источник: РБ Спорт
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
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