Широков рассказал, кто из российских футболистов лучше всех играет в хоккей

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков ответил на вопрос, кто из российских футболистов лучше всех играет в хоккей.

«Кто из футболистов лучше всех играет в хоккей? Мостовой. Играет периодически. Можно ли его назвать царем хоккея? Вряд ли. Когда у меня хоть одну игру выиграет, тогда назовём (смеется). Пока не готов», — цитирует Широкова legalbet.ru.

Ранее Широков, который сейчас занимает пост генерального директора и и.о. главного тренера «Сатурна» ответил на вопрос, боятся ли его игроки клуба.