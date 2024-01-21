Широков: «Мостовой мог бы заменить Абаскаля в «Спартаке»

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал возможный уход Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

«Особо не слежу за «Спартаком» и не знаю, куда там собрался Абаскаль. Наверное, клуб предвидит развитие ситуации, ищет альтернативу, если есть разговоры. Заменить Абаскаля в «Спартаке» мог бы Мостовой (смеется). По разговорам он точно готов», – цитирует Широкова «Чемпионат».

Ранее в испанских СМИ появилась информация, что Абаскаль может стать главным тренером «Кадиса». Сообщалось, что испанский клуб должен будет заплатить российскому 2 миллиона евро в качестве компенсации за уход 34-летнего специалиста.

Контракт Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Он возглавляет красно-белых с 2022 года.

20 января «Кадис» объявил об отставке главного тренера команды Серхио Гонсалеса. Команда занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги с 15 очками в 21 матче.