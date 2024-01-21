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Сегодня, 14:49

Широков: «Мостовой мог бы заменить Абаскаля в «Спартаке»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал возможный уход Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

«Особо не слежу за «Спартаком» и не знаю, куда там собрался Абаскаль. Наверное, клуб предвидит развитие ситуации, ищет альтернативу, если есть разговоры. Заменить Абаскаля в «Спартаке» мог бы Мостовой (смеется). По разговорам он точно готов», – цитирует Широкова «Чемпионат».

Ранее в испанских СМИ появилась информация, что Абаскаль может стать главным тренером «Кадиса». Сообщалось, что испанский клуб должен будет заплатить российскому 2 миллиона евро в качестве компенсации за уход 34-летнего специалиста.

Контракт Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Он возглавляет красно-белых с 2022 года.

20 января «Кадис» объявил об отставке главного тренера команды Серхио Гонсалеса. Команда занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги с 15 очками в 21 матче.

Источник: «Чемпионат»
Александр Мостовой
Роман Широков
Футбол
ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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  • сергей никитин

    Всегда считал и считаю Р.Широкова одним из лучших полузащитников в истории РПЛ и очень разумным человеком, чуть ли не единственным , наряду с Артема Дзюбой, в нашем футболе. Но прочитав заголовок, ужаснулся - не ужели сошел с ума?! Но потом , прочитав полностью,успокоился, это он так рискованно шутит!! Ну , конечно же, кто еще кроме мостового и еще канчельскиса, смогли бы возглавить Спартак? Больше и некому!

    21.01.2024

  • ФК Зенит всея Руси

    Роскошно, просто нет слов!

    21.01.2024

  • ФК Зенит всея Руси

    «Мостовой мог бы заменить Абаскаля в «Спартаке» = Всячески приветствую! Дайте нам насладиться страстной любовью жабы и гадюки!

    21.01.2024

  • AlesAxl

    Какой бред С-Э только не собирает.

    21.01.2024

  • spartsmen

    Видимо, будет столь же эпохальное алаверды от сани - типа: рому в сборную.

    21.01.2024

  • Millwall82

    Заменить Абаскаля в «Спартаке» мог бы Мостовой (смеется).(с) В стиле "всех хрюшек с заслуженным поражением"(с). Роман-Роман)) не меняется.

    21.01.2024

  • Иван Силуянов

    Мост - лучший вариант :wink:

    21.01.2024

  • Эрик Стейн

    Ну по разговорам он и Барсу с Реалом готов тренировать))))

    21.01.2024

    • Зарема: «Амаралу было бы честнее сказать, что за игроков будут переплачивать»

    Кечинов заявил, что не стоит верить слухам об уходе Абаскаля в «Кадис»