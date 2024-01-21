Широков: «Мостовой мог бы заменить Абаскаля в «Спартаке»

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Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал возможный уход Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».
«Особо не слежу за «Спартаком» и не знаю, куда там собрался Абаскаль. Наверное, клуб предвидит развитие ситуации, ищет альтернативу, если есть разговоры. Заменить Абаскаля в «Спартаке» мог бы Мостовой (смеется). По разговорам он точно готов», – цитирует Широкова «Чемпионат».
Ранее в испанских СМИ появилась информация, что Абаскаль может стать главным тренером «Кадиса». Сообщалось, что испанский клуб должен будет заплатить российскому 2 миллиона евро в качестве компенсации за уход 34-летнего специалиста.
Контракт Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Он возглавляет красно-белых с 2022 года.
20 января «Кадис» объявил об отставке главного тренера команды Серхио Гонсалеса. Команда занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги с 15 очками в 21 матче.
сергей никитин
Всегда считал и считаю Р.Широкова одним из лучших полузащитников в истории РПЛ и очень разумным человеком, чуть ли не единственным , наряду с Артема Дзюбой, в нашем футболе. Но прочитав заголовок, ужаснулся - не ужели сошел с ума?! Но потом , прочитав полностью,успокоился, это он так рискованно шутит!! Ну , конечно же, кто еще кроме мостового и еще канчельскиса, смогли бы возглавить Спартак? Больше и некому!
21.01.2024
ФК Зенит всея Руси
Роскошно, просто нет слов!
21.01.2024
ФК Зенит всея Руси
«Мостовой мог бы заменить Абаскаля в «Спартаке» = Всячески приветствую! Дайте нам насладиться страстной любовью жабы и гадюки!
21.01.2024
AlesAxl
Какой бред С-Э только не собирает.
21.01.2024
spartsmen
Видимо, будет столь же эпохальное алаверды от сани - типа: рому в сборную.
21.01.2024
Millwall82
Заменить Абаскаля в «Спартаке» мог бы Мостовой (смеется).(с) В стиле "всех хрюшек с заслуженным поражением"(с). Роман-Роман)) не меняется.
21.01.2024
Иван Силуянов
Мост - лучший вариант :wink:
21.01.2024
Эрик Стейн
Ну по разговорам он и Барсу с Реалом готов тренировать))))
21.01.2024