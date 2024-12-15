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Сегодня, 19:45

Широков считает, что бразильцы «Зенита» перестали показывать свой максимум

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» сборной России Роман Широков в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре петербургской команды в первой части сезона РПЛ.

«В том году «Зенит» тоже заканчивал первую часть сезона вторым. Что будет дальше, зависит от команды. Бразильцы сдали? Может быть, они не сдали — но наверное, играют не на максимум. Думаю, что могут играть значительно сильнее. Не знаю, снизили ли они к себе требования, но были матчи, когда они действовали значительно ярче, чем сейчас», — сказал Широков «СЭ».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками

Роман Широков
ФК Зенит
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