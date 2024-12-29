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Сегодня, 13:45

Широков считает, что клубы РПЛ больше доверяют иностранным тренерам

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Генеральный директор «Леон Сатурна» Роман Широков поделился мнением о выборе тренеров в РПЛ.

«Да, иностранцам больше доверяют. И раз за разом они ничего не дают, и все равно их назначают. При этом есть нормальные примеры работы наших специалистов — в Самаре работал спортивный директор, а клуб, при посредничестве агента, которого сейчас немного прессуют, хорошо зарабатывал на игроках. В Екатеринбурге работает Григорий Викторович долгие годы, делает это достаточно успешно, за исключением последнего сезона. В «Ростове» только россияне, и есть результат», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар» с 39 очками, опережая «Зенит» (39 очков) только по дополнительным параметрам. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» — 37 очков.

Источник: РБ Спорт
Роман Широков
РПЛ
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