Широков считает, что клубы РПЛ больше доверяют иностранным тренерам

Генеральный директор «Леон Сатурна» Роман Широков поделился мнением о выборе тренеров в РПЛ.

«Да, иностранцам больше доверяют. И раз за разом они ничего не дают, и все равно их назначают. При этом есть нормальные примеры работы наших специалистов — в Самаре работал спортивный директор, а клуб, при посредничестве агента, которого сейчас немного прессуют, хорошо зарабатывал на игроках. В Екатеринбурге работает Григорий Викторович долгие годы, делает это достаточно успешно, за исключением последнего сезона. В «Ростове» только россияне, и есть результат», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар» с 39 очками, опережая «Зенит» (39 очков) только по дополнительным параметрам. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» — 37 очков.