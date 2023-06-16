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Широков считает, что «Спартак» и ЦСКА навяжут конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Широков высказался об уровне конкуренции в РПЛ.

«Чтобы навязать конкуренцию «Зениту» другим клубам прежде всего нужно верить в себя. Кого вижу конкурентами «Зенита»? ЦСКА и «Спартак», если заранее не скажут, что будут за второе место бороться, как они обычно делают. Если вы изначально говорите, что «Зенит» будет первым, с ним тяжело бороться, то чего вы хотите? Об этом заявляет и их руководство. Почему не назвал «Локомотив»? Им еще рано. Усилились — молодцы. Но я думаю, что если кто и навяжет борьбу, то ЦСКА и «Спартак». На данный момент так. «Локомотив» тоже желаю включиться в борьбу», — приводит слова Широкова «Спорт День за Днем».

Чемпионат России сезона-2022/23 завершился 3 июня матчами 30-го тура. Победителем РПЛ в пятый раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали завоевали футболисты ЦСКА. Третье место занял «Спартак».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/shirokov-schitaet-chto-spartak-i-tsska-navyazhut-konkurentsiyu-zenitu-v-borbe-za-chempionstvo
Роман Широков
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