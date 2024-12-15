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Сегодня, 19:50

Широков: «Спартак» пока не в чемпионской гонке»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в комментарии «СЭ» поделился мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Перспективы «Зенита»? Они будут вместе с «Краснодаром» и «Спартаком» бороться за первое место. Тем более, следующий год — столетие ["Зенита"]. «Спартак» в чемпионской гонке? Он пока не оказался там. Они просто позитивно для себя закончили год.

Когда все три команды будут после 25-го тура на тех же позициях и с тем же разрывом идти, тогда можно говорить, что «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» в гонке. А пока любой претендент может отвалиться. Сейчас «Динамо» или «Локомотив» сделают серию из 5-6 побед — и тоже будут в гонке», — сказал Широков «СЭ».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

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Роман Широков
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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