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Сегодня, 05:07

Широков: «Менталитета победителя у «Краснодара» нет до сих пор»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор клуба Второй лиги «Леон Сатурн» Роман Широков считает, что у «Краснодара» отсутствует менталитет победителя.

«Менталитета победителя у «Краснодара» нет до сих пор. Это в один момент не может измениться. Они вышли в финал Кубка России второй раз в истории, но дважды проиграли. Причём оба раза — в серии пенальти. Сейчас они борются за первое место, и этот менталитет потихоньку нарабатывается.

Одномоментно это не происходит. Дух победителя все-таки нарабатывается поколениями. Нужно не один раз выиграть, а закрепить этот результат. «Спартак» выиграл один раз, но у них все это утратилось уже давно. Только в их мечтах, воспоминаниях они были когда-то великим клубом. В реальности так, что они выиграли в одном году, а во втором проиграли, хотя вели по очкам поначалу. У них было поколение футболистов, которое могло несколько лет подряд выигрывать титулы, однако они не смогли это сделать. С каждым годом команда опускается все ниже и ниже», — цитирует Metaratings.ru Широкова.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками. «Зенит», занимающий второе место, набрал 36 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/shirokov-u-krasnodara-vse-eshe-net-mentaliteta-pobeditelya-no-on-narabatyvaetsya-321006/
Роман Широков
Футбол
ФК Краснодар
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