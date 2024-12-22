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Сегодня, 10:47

Широков считает, что Угальде не мог проявить себя из-за Соболева

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» объяснил прогресс нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

«Угальде — молодец. Его и брали для того, чтобы он забивал. Из того, что я видел: играть в двойке нападающих он не может — не так эффективен. Забивает тогда, когда играет в одного форварда — центрального. С краю он может играть, но тоже не настолько эффективен, его качества теряются. В прошлом году в «Спартаке» был Соболев, которого ставили всегда. Соотвественно Угальде не мог себя ярко проявить. Как только появилась возможность и доверие, у него это получилось. Но посмотрим дальше, была ли это яркая вспышка или закономерность», — сказал Широков «СЭ».

В этом сезоне Угальде в 22 матчах во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 3 результативные передачи.

Дарик Агаларов

Александр Соболев
Манфред Угальде
Роман Широков
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