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Сегодня, 18:07

Широков: «В этом сезоне «Спартаку» не удастся создать конкуренцию «Зениту», а вот в следующем — вполне»

Алина Савинова
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Экс-полузащитник сборной России Роман Широков оценил выступление «Спартака» под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля в текущем сезоне.

«Был матч весной, когда на поле вышли 11 русских — для ребят, для российского футбола это очень хорошо. Тем более, что эти места они завоевали в конкуренции, они в данный момент лучше иностранцев. Насколько готовы помогать иностранцы? Все-таки легионер должен быть наголову выше — делать все, чтобы к его уровню тянулись. А таких, кроме уже обрусевшего Промеса, я не вижу. Из числа других — защитники-иностранцы точно не сильнее наших, в атаке Соболев убедил, что он сильнее Шамара. Мартинс — по нему изначально было понятно, что он не сильнее тех, кто есть. Напротив, Пруцев сильнее. Рыбусь вообще сидит, это непонятное приобретение. «Спартаку» нужна стабильность на дистанции, не хватает запаса в уровне мастерства футболистов. В этом сезоне конкуренцию «Зениту» не удастся создать, а вот в следующем — вполне», — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

После 20 туров «Спартак» занимает третье место в чемпионате России, имея в активе 40 очков. В 21-м туре красно-белые сыграют с «Ахматом». Матч пройдет 1 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени.

Роман Широков
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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